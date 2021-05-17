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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 17.05.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son bir ayda ikinci kez yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi

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Son bir ayda ikinci kez yangın çıktı! Kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sünger satışı yapılan iş yerinde son bir ayda ikinci kez yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'ta sünger satışı yapılan ve aynı zamanda depo olarak kullanılan dükkanda, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çevre esnafın ihbarı üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. 

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Daha önce de 9 Nisan tarihinde çıkan yangından sonra yeniden onarılan iş yeri, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Son bir ayda ikinci kez yangın çıktı Kullanılamaz hale geldi

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