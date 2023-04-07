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Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlamıştı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 100 metrenin üzerine çıktı. Baraj havzasında depolanan su miktarı 183 milyon metreküpe, su yüksekliği 502 kotuna ulaştı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer su altında kalırken, son olarak ilçe merkezinin büyük bir bölümü kayboldu. Yusufeli sakinleri, yeni ilçelerine alışmaya çalışsa da arada sırada baraj kıyısına gidip sulara gömülen hatıralarını izliyor, son kareleri zihinlerine kazımaya çalışıyor.