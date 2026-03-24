Son ara tatil bitti, derse dönüldü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 16-20 Mart tarihlerini kapsayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 13 Mart Cuma günü başlamıştı. Ramazan Bayramı’na denk gelen ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren tatil dün sona erdi. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran’da sona erecek.

MEB ve SPK işbirliğiyle ‘finansal okuryazarlık’ ders içerikleri hazırlandı. Bu kapsamda tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla bugün temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda birinci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı. Yasadışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ise şöyle: m Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 14 Haziran m İkinci dönem sonu: 26 Haziran m Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20-21 Haziran

