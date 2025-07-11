Son 55 yılın en sıcak 4. Haziranıydı

Haberin Devamı

Ay içinde sıcaklık Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen, Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli, Ilgın, Karaman, Çumra ile İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Haziranda en düşük sıcaklık sıfırın altında 0.2 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 45.6 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 4’üncü haziranı olarak kayıtlara geçti.

YENİ REKORLAR

- Türkiye için iklim değerlendirmesinin yapıldığı 220 ölçüm istasyonu içinde yer alan İzmir merkezde 13 Haziran 2024’te 41.4 derece ile kaydedilen haziran rekoru, bu yıl 27 Haziran’da 41.8 derece ile yeniden kırıldı.

Haberin Devamı

- Dikili’de 21 Haziran 1942’de 41 derece ile kaydedilen rekor, bu 27 Haziran’da 41.7 ile yeni rekor oldu.

- Seferihisar’da 40.5 derece olan eski sıcaklık rekoru, bu haziran ayında 40.6 derece ölçüldü.

- İstanbul Florya’da 28 Haziran 1982’de 36.2 derecelik rekor, bu 27 Haziran’da 36.3 derece ile kırıldı.

- Sinop’ta ise 28 Haziran 2007’de ölçülen 33.2 derecelik rekor, bu yıl 26 Haziran’da 33.7 ile kırıldı.

- Türkiye haziranda ortalama 12.5 mm yağış aldı. Yağış, 33.6 mm olan (1991-2020) haziran normalinin yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da son 22 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.

İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

Antalya’da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranı da sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı.