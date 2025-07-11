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Son 55 yılın en sıcak 4. Haziranıydı

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#En Sıcak Haziran#İklim Değişikliği#Meteoroloji
Son 55 yılın en sıcak 4. Haziranıydı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 07:00

2025 yılı haziran ayı, son 55 yılın en sıcak 4’üncü haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık analizi raporuna göre; Türkiye genelinde 1991 ile 2020 arasında 21.8 olarak ölçülen haziran ortalama sıcaklığı, geçen ay 23 dereceyle mevsim normallerinin 1.2 derece üzerine çıktı.

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 Ay içinde sıcaklık  Kumköy, Sarıyer, İstanbul, Bozcaada, Bandırma, Yalova, Gönen, Akhisar, Dalaman, Antakya, Korkuteli, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli, Ilgın, Karaman, Çumra ile İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Haziranda en düşük sıcaklık sıfırın altında 0.2 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 45.6 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 4’üncü haziranı olarak kayıtlara geçti.

YENİ REKORLAR

- Türkiye için iklim değerlendirmesinin yapıldığı 220 ölçüm istasyonu içinde yer alan İzmir merkezde 13 Haziran 2024’te 41.4 derece ile kaydedilen haziran rekoru, bu yıl 27 Haziran’da 41.8 derece ile yeniden kırıldı.

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- Dikili’de 21 Haziran 1942’de 41 derece ile kaydedilen rekor, bu 27 Haziran’da 41.7 ile yeni rekor oldu.

- Seferihisar’da 40.5 derece olan eski sıcaklık rekoru, bu haziran ayında 40.6 derece ölçüldü.

- İstanbul Florya’da 28 Haziran 1982’de 36.2 derecelik rekor, bu 27 Haziran’da 36.3 derece ile kırıldı.

- Sinop’ta ise 28 Haziran 2007’de ölçülen 33.2 derecelik rekor, bu yıl 26 Haziran’da 33.7 ile kırıldı.

- Türkiye haziranda ortalama 12.5 mm yağış aldı. Yağış, 33.6 mm olan (1991-2020) haziran normalinin yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da son 22 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.

Son 55 yılın en sıcak 4. Haziranıydı

 İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

Antalya’da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranı da sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

 

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#En Sıcak Haziran#İklim Değişikliği#Meteoroloji

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