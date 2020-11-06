Son 50 yılın en sıcak ekim ayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iklim analizine göre ekim ayı sıcaklık ortalaması 15.2 derece iken, geçtiğimiz ay bu sıcaklık 18.4 derece olarak kaydedildi. Böylece, ekim 2020 dönemi ortalama sıcaklıkları, iklim normallerinden 3.2 derece daha yüksek gerçekleşti. Bu veri, son 50 yıllık dönemde en sıcak ekim ayı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Ekim ayı içinde özellikle ülkenin doğu bölgelerinde sıcak hava dalgası etkiliydi. Bu sıcak hava dalgası, 19 Ekim’de başlayarak

2 Kasım’a kadar devam etti. Ayrıca, 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekorları görüldü. En yüksek sıcaklık 39.5 dereceyle Aydın'da, en düşük sıcaklık ise eksi 4.6 dereceyle Erzurum’da tespit edildi.

2020 EN SICAK YIL OLABİLİR

Türkiye'de 1971'den beri daha önceki en yüksek ortalama ekim ayı sıcaklığı 2015'te yaşanmış, bu yılı sırasıyla 1994, 2017, 2010, 2012, 2018, 2001, 1996 ve 2011 yılları takip etmişti. En sıcak ekim ayları sıralamasında daha çok 2000'li yıllar öne çıktı. Bu yılın genelinde de ortalama sıcaklıklar nisan hariç mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, 2020 en sıcak yıllardan biri olmaya aday haline geldi.

ABD İKLİM ANLAŞMASINI BOZDU





ABD, ‘Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ilk ülke oldu. Trump anlaşmanın “iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını” iddia ederek ülkesini anlaşmadan çekeceğini duyurmuştu. Ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1.5 ila 2 derece arasında sınırlandırılmasını hedefleyen anlaşma, 190’dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.