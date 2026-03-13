Son 5 yılda yüzde 20 yaşlandık

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ‘İstatistiklerle Yaşlılar, 2025’ bültenini yayımladı. Buna göre; yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son 5 yılda yüzde 20.5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9.5 iken, 2025 yılında yüzde 11.1’e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde 44.7’sini erkek, yüzde 55.3’ünü ise kadın oluşturdu. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, yüzde 62.9’unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 29.3’ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7.8’inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 0.1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2025 yılında 8 bin 290 oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’unu geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan demografik dönüşüm sürecinde olan Türkiye’de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 21.7 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 21.1 ile Kastamonu, yüzde 20 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.8 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4.5 ile Şanlıurfa, yüzde 4.7 ile Hakkâri izledi.