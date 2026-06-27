Son 23 çeyrekte kesintisiz büyüme

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen TİM 33’üncü Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığına ilişkin dertlenen biriyim. Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Bu nedenle TİM çatısı altında çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz.

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BÜYÜME PERFORMANSIMIZ

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Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3.6’lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2.5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla, gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2025 itibariyle 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122.6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55’ten yüzde 1.04’e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89’dan yüzde 1.28’e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti.

BİR YILLIK İHRACATI ARTIK BİR HAFTADA YAPIYORUZ

Yani, bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünleri olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz, ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

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GÖREV TAKİBİNİ ÇOK SIKI YAPARIM

Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar Türkiye’de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları işinsanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem, notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardır. Mutlaka konuyu muhataplarıyla masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendiririm. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım.”

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul programlarının ardından dün helikopterle AK Parti 33’üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın yapılacağı Sapanca’ya gitti.

REESKONT KREDİLERİ

Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4.5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle, 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.

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22 MAYIS REKORU

Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2.4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye’nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114.4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek istedim, son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29.5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi.

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BÜYÜK DEVLETLERİN SAYGI DUYDUĞU BİR TÜRKİYE VAR

Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet-özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.

KADİR İNANIR İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, “Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Kadir İnanır’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

TORUNUNUN MEZUNİYETİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni’ne katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan’a diplomasını birlikte verdi. Diplomasını aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpen Ömer Tayyip Erdoğan, ardından babası Necmeddin Bilal Erdoğan ve annesi Reyhan Uzuner Erdoğan’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim yılının ardından karne heyecanı yaşayan öğrencileri yayımladığı mesajla tebrik etti: “Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum.”

‘İYİ TATİLLER’

Emine Erdoğan da öğrencileri tebrik ettiği mesajında “İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller” ifadelerini kullandı. ◊ Aziz ÖZEN/İSTANBUL