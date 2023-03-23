Son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı

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Demir: “Sonbahar kurak geçti. Kış aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince barajlardaki su seviyesi, kritik noktalara düştü. İlkbaharda beklenen soğuklar ve yağışı almadığımız takdirde; yaz aylarında bizi daha önemli kuraklık, su sıkıntısı, tarımsal üretim, verim ve kalite sıkıntısı bekliyor.”

BARAJLARDA TEHLİKE ÇANI

Dünya Su Günü'nde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da susuzluk riskinin devam ettiğini gösterdi. Son iki haftadır yağışların artış eğilimine geçmesine rağmen, doluluk oranları bir yıl öncesinin gerisinde kaldı. İSKİ verilerine göre dün barajlardaki doluluk oranı yüzde 36.89 olarak ölçüldü. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 88.2 olarak ölçülmüştü.

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EMİNE ERDOĞAN’DAN DÜNYA SU GÜNÜ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, “İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.