Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Demir#Kuraklık#Dünya Su Günü
Son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’de son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayının yaşandığını söyledi.

Haberin Devamı

Demir: “Sonbahar kurak geçti. Kış aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince barajlardaki su seviyesi, kritik noktalara düştü. İlkbaharda beklenen soğuklar ve yağışı almadığımız takdirde; yaz aylarında bizi daha önemli kuraklık, su sıkıntısı, tarımsal üretim, verim ve kalite sıkıntısı bekliyor.”

BARAJLARDA TEHLİKE ÇANI

Dünya Su Günü'nde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da susuzluk riskinin devam ettiğini gösterdi. Son iki haftadır yağışların artış eğilimine geçmesine rağmen, doluluk oranları bir yıl öncesinin gerisinde kaldı. İSKİ verilerine göre dün barajlardaki doluluk oranı yüzde 36.89 olarak ölçüldü. Bu oran 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 88.2 olarak ölçülmüştü.

Haberin Devamı

EMİNE ERDOĞAN’DAN DÜNYA SU GÜNÜ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısı ile Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, “İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son 22 yılın en kurak ocak ve şubat ayı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Demir#Kuraklık#Dünya Su Günü

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları