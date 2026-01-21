Son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı: 'Türkiye'nin en kirli ili olarak belirlenmişti, temizlendi'

Haberin Devamı

Kentte son iki gündür kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 850 metre rakımlı kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kırsalda yaklaşık 40 santimetre olarak ölçülen kar nedeniyle 77 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan köylere yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

‘HAVAMIZI TEMİZLEDİ’

Hava sıcaklıklarının da sıfırın altına düştüğü kentte kar yağışı Iğdırlıları mutlu etti. Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını söyleyen esnaf Burhan Şeykun, "Kar yağışı bizi mutlu etti. Kuraklık tehlikesi vardı. Yağışla birlikte bu azaldı. Ayrıca Iğdır'ın havası kirliydi. Kar yağışı havamızı da temizledi" dedi.

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, kar yağışının memnuniyet verici bir durum olduğunu söyleyerek, "Çünkü Iğdır'ın geçim kaynağı tarımdır. Bu yağışların tarımı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Doğu Anadolu'ya yağan karların özellikle Aras Nehri’ni besleyeceğinden dolayı o da bize fayda sağlayacak. Çünkü biz ovayı sulamak için Aras Nehri'nden faydalanıyoruz. Tarımın çok bereketli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kar yağışının bir olumlu etkisinin de havaya olduğunu ifade eden Bağrı, "Biliyorsunuz Iğdır, Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre Türkiye'nin en kirli ili olarak belirlendi. Kar yağışı hava kirliliği konusunda da olumlu katkı sağladı. Şu anda Iğdır'da durum daha iyi" ifadelerini kullandı.