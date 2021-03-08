Son 20 yÄ±lÄ±n en kurak dÃ¶nemi HayvanlarÄ±mÄ±za ot bulamÄ±yoruz

KÄ±ÅŸ mevsiminde TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok bÃ¶lgesinde kar ve yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n meydana gelmemesi kuraklÄ±ÄŸa neden oldu. KuraklÄ±ÄŸÄ±n etkili olduÄŸu Mardin'de besiciler, hayvanlarÄ±nÄ± meralarda ot bulmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor. Derik Ziraat OdasÄ± Genel Sekreteri Ramazan AÃ§an, Mardin'in son 20 yÄ±lÄ±n en kurak dÃ¶nemini yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â



KURAKLIK SÃœT VERÄ°MÄ°NÄ° DE ETKÄ°LEDÄ°



KuraklÄ±ÄŸÄ±n besicileri ve Ã§iftÃ§ileri etkilediÄŸini sÃ¶yleyen AÃ§an, "Son 3-4 aydÄ±r Ã¶zellikle Mardin ilimizde Ã§etin bir kuraklÄ±k yaÅŸanmaktadÄ±r. Son 20 yÄ±lÄ±n en kurak dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yoruz. KuraklÄ±k nedeniyle Ã¶zellikle tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Ã§iftÃ§ilerimizi, besicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz kÃ¶yleri dolaÅŸÄ±yoruz. Onlarla konuÅŸuyoruz. Åžu anda besicilikle uÄŸraÅŸan Ã§iftÃ§ilerimizin sÃ¼t ve sÃ¼t mamulleri satan Ã§iftÃ§ilerimiz sadece yani koyunlarÄ±n yavrularÄ±na saÄŸlayabilecek kadar sÃ¼t verimi elde ediyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¼t verimi ÅŸu anda bu kuraklÄ±ktan dolayÄ± Ã§ok Ã§ok dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu da Ã§iftÃ§ilerimizi, besicilerimizi olumsuz bir ÅŸekilde etkilemektedir" dedi.Â







'HAYVANLARIMIZA OT BULAMIYORUZ'



Artuklu ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Ã‡aÄŸlar mahallesindeki Ã§oban Ã‡ekdar TaÅŸ, hayvanlarÄ± iÃ§in merada ot bulamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu sene yaÄŸmur olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ot bulamÄ±yoruz. HayvanlarÄ±mÄ±z aÃ§ kalÄ±yor. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da bilmiyoruz. Ot olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayvanlar iyi beslenemiyor. Ã–nceki yÄ±llarda yaÄŸmur daha fazla yaÄŸÄ±yordu. Bu yÄ±l ise hiÃ§ yok denilecek kadar" diye konuÅŸtu.Â



'KOYUN VE KEÃ‡Ä°LERDE YAVRULARINI BESLEYECEK SÃœT BÄ°LE YOK'



KuralÄ±ÄŸÄ±nÂ hayvanlarÄ±n beslenmesine de olumsuz etki oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã§oban RÄ±dvan Ã‡okan ise koyun ve keÃ§ilerin yavrularÄ±nÄ± besleyecek sÃ¼tlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ã‡okan, geÃ§en yÄ±l Ã§iftini 1600 liraya sattÄ±klarÄ± kuzularÄ±n fiyatÄ±nÄ±n bu yÄ±l 1200 liraya kadar gerilediÄŸini ifade etti.