Son 1 haftada 91 bin 384 litre sahte içki ele geçirildi! 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik.

Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

