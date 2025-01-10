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Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli döndü

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#Ali Yerlikaya#Suriyeli#Dönüş
Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı” dedi.

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Bakan Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nı ziyaret ederek ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Yerlikaya, dönüşlerle ilgili şu bilgileri verdi: “2017’den bugüne Suriyelilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve düzenli dönüşü 792 bin 625 oldu. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce, 2024 yılının ilk 11 ayına baktığınız zaman gönüllü dönüşler aylık ortalama 11 bin 63’tü. Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’tan bu yana da gönüllü dönüşler artmaya başladı. Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. Bunların 9 bin 729 aile olduğunu biliyoruz. Bu aileler toplam 41 bin kişi ediyor. Geriye kalanların tek giden kişilerden oluştuğunu ifade edebiliriz.” 

 

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#Ali Yerlikaya#Suriyeli#Dönüş

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