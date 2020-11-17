Somut tedbirler hayata geçirilsin

Bilim Kurulu, dün videokonferans yöntemiyle toplandı. Son dönemde vaka artışları nedeniyle somut tavsiye kararları alındı.

okulların açılışı ertelensin

Okulların tamamen açılmasının ertelenmesi, kahvehanelerin tümüyle kapatılması, restoranlarda da sipariş dönemine girilmesi önerilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

“Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

İSTANBUL’DAKİ ARTIŞ DAHA CİDDİ

Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu’nda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

KAPALI ALANLAR DAHA YOĞUN

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var.”

CAN KAYBI 94’E YÜKSELDİ

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 601 oldu. Dün 151 bin 516 test yapıldı, 3316 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 417 bin 594’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı ise 3610. Dün 2 bin 712 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 356 bin 375’e ulaştı.

AĞIR HASTADA ARTIŞ SÜRÜYOR

Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 37.6 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında ağır hasta sayısının arttığına dikkat çekerek “Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır” dedi.