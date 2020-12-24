Sömestr tatili ne zaman ve kaç gün sürecek? MEB'den 3 hafta tatil açıklaması
Sömestr tatili için Milli Eğitim Bakanlığı önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi koşullarının devam etmesi dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği okullar için Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım adım attı. Ortalama 15 gün sürecek olan sömestr tatili için nisan ayında kullanılacak olan ara tatil sürecini de ekleyen bakanlık, öğrencilere 3 hafta tatil imkanı sağlayacak. Yarıyıl tatilini hafta sonları ile birlikte 24 gün yapacak olan öğrenciler, sömestr bitişinde ilk derse ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. İşte, MEB'den sömestr tatili hakkında önemli açıklamalar
Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili için kararını kamuoyuna geçtiğimiz günlerde duyurdu. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler, sömestr tatilini bu yıl önceki senelere göre biraz daha fazla yapacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim süreci eğitim almaya devam eden öğrenciler, sömestr tatili kapsamında toplam 24 gün okuldan uzak olacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
MEB'den gelen açıklamada sınavlarla da ilgi bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi;
“İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
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