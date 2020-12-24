Sömestr tatili ne zaman ve kaç gün sürecek? MEB'den 3 hafta tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili için kararını kamuoyuna geçtiğimiz günlerde duyurdu. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler, sömestr tatilini bu yıl önceki senelere göre biraz daha fazla yapacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim süreci eğitim almaya devam eden öğrenciler, sömestr tatili kapsamında toplam 24 gün okuldan uzak olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

MEB'den gelen açıklamada sınavlarla da ilgi bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi;

“İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.