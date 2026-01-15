×
Sömestr öncesi uzmanlardan velilere karne uyarıları

#Karne#Yarıyıl Tatili#Öğrenci
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

Yaklaşık 19 milyon öğrenci yarın karne alacak. Yarıyıl tatili başlarken uzmanlardan ebeveynlere önemli uyarılar geldi: ‘Neden böyle oldu’ yerine ‘Nasıl ilerleriz’ diye sorun. Sonuçtan çok çabanın altını çizin. Unutmayın, özellikle ilk tepki çocukların hayat boyu hatırlayacağı bir iz bırakır. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Türkiye genelindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci karne ve gelişim raporlarını alarak yarıyıl tatiline girecek. Peki uzmanlar çocuklarının karnesiyle karşılaşan ebeveynlere neler öneriyor?

İLK TEPKİ İZ BIRAKIR

Doç. Dr. Elif Ulu (Ege Üniversitesi):

“Bu dönem karneye sadece bir başarı belgesi olarak değil, bir ayna olarak bakalım. Bu ayna çocuğa değil, bizim yetişkinlikteki beklentilerimize tutulsun. O rakamlar çocuğun emeğini mi gösteriyor, yoksa ebeveynin hayallerini mi? Düşük not karşısında yaşanan hayal kırıklığı çoğu zaman çocuktan değil, ‘başarılı ebeveyn’ imajının sarsılmasından kaynaklanıyor. Çocukların zihninde karne çoğu zaman tek bir soruya dönüşür: Ben yeterli miyim? Bu soru her yaş için ağırdır ama ergenlikte kimlik gelişiminin tam ortasına düşer. Çünkü notlar kimliğimize değil, sadece o dönemki performansımıza ayna tutar. Düşük not alan çocuk çoğu zaman tembel değildir. Kaygılıdır, dikkati dağınıktır, kararsızdır ya da o derste kendini yetersiz hissediyordur. Yani sorun çoğu zaman defterde değil, zihnin içindedir. Karne günü ebeveynin yüz ifadesi bile çocuk için belirleyici olabiliyor. Karne elinize geçtiğinde verdiğiniz ilk yüz ifadesi çocuk tarafından hayat boyu hatırlanır. O ilk bakış, çocuğun başarıyla mı yoksa sevgiyle mi kabul edildiğini öğretir. Çocuğa şunu hissettirmeliyiz: Bu rakamlar ne kadar çalıştığını gösterir ama ne kadar değerli olduğunu asla belirlemez.”

SONUÇ DEĞİL YOL HARİTASI 

Mesut Yıldırım (Psikolog):

“Karneler, uzun soluklu bir eğitim öğretim sürecinin sonunda öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini ve kat ettikleri gelişimi nicel olarak ortaya koyan sonuç raporlarıdır. Doğru okunup yorumlandığında, öğrencinin eğitim yolculuğunda yol gösterici olur. Ebeveynlerin karneleri çocuklarıyla süreç odaklı değerlendirmesi çok önemlidir. Değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşı ve içinde bulunduğu gelişim dönemi mutlaka dikkate alınmalı. Karneye tepki verirken çocuğun yaşı da göz önünde bulundurulmalı. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarla daha destekleyici, şefkatli ve yol gösterici bir iletişim kurulmalı. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklara ise duygularını rahatça paylaşabilecekleri bir ortam sağlanmalı, sorunların tespitine onların da katılması teşvik edilmeli. Amaç sonucu yargılamak değil, çocuğun kendi öğrenme sürecini fark etmesine yardım etmek olmalı.”

10 ADIMDA DOĞRU YAKLAŞIM

  1. Karneleri kişilik değil, dönemsel performans göstergesi olarak değerlendirin.
  2. Karne anındaki ilk tepkinizin kalıcı etkisini unutmayın.
  3. Düşük notları cezaya değil, anlamaya dönüştürün.
  4. Kıyaslamaktan kaçının.
  5. “Neden böyle oldu?” yerine “Nasıl ilerleriz?” sorusunu sorun.
  6. Sonuçtan çok çabanın altını çizin.
  7. Tatili tehdit ya da ödül değil, dinlenme ve toparlanma süreci olarak sunun.
  8. Küçük yaşlarda yönlendirin, ergenlikte dinleyin.
  9. Karnenin bir son değil, ara durak olduğunu anlatın.
  10. Çocuğa her koşulda şu mesajı verin: “Notlar değişir, desteğim değişmez.”
#Karne#Yarıyıl Tatili#Öğrenci

