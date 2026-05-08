Somalili eski bakana suikast planlamışlar! Daltonlar’a 711 sayfalık iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Bürosu, ‘Daltonlar’ adlı sokak çetesi hakkında yeni bir iddianame hazırladı. 58 sanıklı 711 sayfalık iddianamede çetenin 90 ayrı suç eylemi ayrıntılarıyla anlatıldı. Tabancalar, otomatik tüfekler ve el bombalarının kullanıldığı, ‘sokak hakkı’ denilerek haraçların istendiği, intikam saldırılarının yapıldığı rakip gruplarla ‘kan davası’ çatışmalarının yer aldığı bu eylemlerin her bir detayı ‘story’ ve ‘caps’ halinde iddianamede var. Sanıkların adam öldürmeden, gasp ve bombalı saldırıya kadar birçok suçtan binlerce yıla kadar hapsi isteniyor. Çete, Somali’nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur’a da suikast planlamış.

TETİKLER ÇEKİLMİŞ ATIŞA HAZIRDI

İddianameye göre 27 Ağustos 2024’te Beylikdüzü’nün Yakuplu bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri kendilerini görünce kaçan motosikletli iki kişiyi yakaladı. 18 yaşından küçük bu kişilerden birinin üzerinden yatağına mermi sürülmüş, atışa hazır bir tabanca çıktı. Sorguya alınan zanlılar kısa sürede itirafçı oldu. Talimatı yurtdışındaki ‘Maraz Media’ kod adını kullandıkları şahıstan aldıklarını söyleyerek saldırmaya gittikleri Beylikdüzü’ndeki evin telefondan kendilerine gönderilen konumunu polise verdiler. Polis bu uygulama noktasından sadece birkaç kilometre uzaktaki eve gidince evin Somalili eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur’a ait olduğunu belirledi. Nur evde yoktu, eşi ve çocukları evdeydi. O gün evde olması gereken Nur, Somali’de işi çıkınca gelişini bir - iki gün sonrasına ertelemişti. Yapılan araştırmada saldırının Daltonlar suç örgütü tarafından planlanıp talimatlandırıldığı belirlendi.

‘SOMALİ’DE TEHDİT ALIYORDUM’

Olaydan sonra ifadesi alınan Abdülkadir Muallim Nur şunları anlattı:

“İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Somali Cumhuriyeti Daimi temsilcisiyim. Eşim, polislerin eve geldiğini ve evimizi gözetleyen şahısların polis tarafından yakalandığını söyleyince hemen Türkiye’ye geldim. Benim Somali’de siyasi duruşumun yanı sıra idare ettiğim medreseler nedeniyle ılımlı bir dini bir duruşum var. Somali de 80 bin öğrencisi bulunan, 700 okul ve 40 caminin bağlı bulunduğu Moallim Noor medreselerinin başkanlığını ayrıca İmam Şafi Üniversitesi’nin kurucusu ve başkanıyım. Bu nedenle zaman zaman Somali’de katı bir din anlayışına sebep olan kişiler tarafından eleştirildim ve tehditlere ve suikast girişimlerine maruz kaldım. Şu an Türkiye’de ailemi hedef alan şahısların Somali ile bağlantılı kişilerden emir almış olabileceğini düşünüyorum.

Olay tarihinde ben Türkiye’de değildim. Siyasi planlamalar doğrultusunda olayın olduğu gün Türkiye’ye gelmem gerekiyordu. Ancak bazı aksaklıklar çıktığı için Türkiye’ye gelme planım ertelenmişti. Şüpheli şahısları ve bu şahısları azmettiren kişilerin benim Türkiye ye geleceğimi bildiğini düşünüyorum.”

CANIMIZA KASTETTİLER

Müşteki sıfatıyla ifade veren eşi Rahmo Abdullahı Ali de ifadesinde, “Eşim Somali’de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı’nda, şu an ise İslam İşbirliği Örgütü’nde, kritik bir konumda görev yapar. Yılda birkaç kez Türkiye’ye gelir ve bizi ziyaret eder. Türkiye’de 7 çocuğumla, (...) adreste 6 yıldır ikamet ederim. Bana sorulduğu üzere beni ya da eşimi tehdit eden, para isteyen ya da husumetli bulunduğumuz kimse yoktur. Benim ve ailemin canına kastetme teşebbüsünde bulunmak isteyen şahıslardan şikâyetçiyim” dedi.

KONSOLOSLUĞA İNTİKAM SALDIRISI

İDDİANAMEDE 21 Mart 2025’te İstanbul’daki Irak Konsolosluğu’na yapılan saldırının detayları da var. İddianamedeki tespitlere göre örgütün önemli isimlerinden ‘Timocan’ lakaplı Ahmet Mustafa Timo, Gürcistan’a kaçtıktan sonra Irak’a geçti. Orada da Irak makamları tarafından yakalandı ve Türkiye’ye teslim edildi. Çete üyeleri elebaşılarının Türkiye’ye teslim edilmesinin intikamı olarak bu saldırıyı planladı. Motosikletli iki tetikçi gece saatlerinde konsolosluğu otomatik tüfeklerle taradı. İddianamede bu saldırının azmettirici ve failleri de var.

KANLI EYLEMLER YENİ NESİL DELİLLER

İDDİANAMEYE göre son dönemin öne çıkan suç yapıları olan sokak çeteleri, ‘yeni nesil suç örgütleri’ olarak tarif ediliyor. Özellikle 1980’lerden sonra belirginleşen ‘klasik mafya’ ve yeraltı gruplarından birçok bakımdan farklı olan ve sosyal medya ile öne çıkan bu gruplar sıkı bir şekilde takip edilerek operasyonlar yapılıyor. Soruşturmalar neticesinde hazırlanan iddianameler bu ‘yeni nesil suç örgütleri’yle mücadele yöntemleri ve suç delillendirmesine dair de yeni yöntemlerin daha da öne çıktığını da gösteriyor. Yani ‘yeni nesil çeteler’ için hazırlanan iddianameler de bu suç örgütlerinin doğasına ve suç mantığına dair dikkat çeken motifler içeriyor.

OMERTA YOK STORY VAR

Bu sokak çetelerinden öne çıkan özelliklerden biri çoğunlukla ‘kamikaze drone’ gibi tek kullanımlık tetikçileri tercih etmeleri. Suç örgütüne daimi bir bağlılık ve bağımlılığı olmayan bu tetikçiler yakalandıklarında yaptıkları saldırıyı, talimatı kimden aldıklarını ve diğer detayları rahatlıkla anlatabiliyor. Bu yüzden özellikle en alttakiler klasik yeraltı gruplarının ‘Omerta’ denilen ‘susma, ifşa etmeme’ kuralına tabi değiller. Ayrıca her eylemi ne için ve kime karşı yaptıklarını sosyal medyadan ürkütücü story (hikâye) ve videolarla gösterdikleri için de bu alanda bıraktıkları izler soruşturma makamlarınca takip ve analiz ediliyor.

YAPAY ZEKÂ DA VAR

Eskiden mühürlü raporlar, analizler, tapeler ve SMS mesajlarından oluşan deliller içeren suç örgütü iddianameleri, artık sosyal medya mesajları, story’ler, takipleşme listeleri, türlü paylaşımlar ve TikTok videolarından alınan caps’ler ile rengârenk katalog haline dönüştü. Yapay zekâ destekli tehdit mesajları, intikam yeminleri, rakipleri tahrikler içeren paylaşımlar da iddianamelerdeki deliller arasında yerini aldı. Çete üyelerinin her adımı en ince ayrıntısına kadar delillendiriliyor.