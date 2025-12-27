Somaliland krizi… İsrail’in tanıma kararı gerilimi artırdı

Haberin Devamı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Somaliland lideri Abdirahman Muhammed Abdullahi’nin karşılıklı olarak ‘tanıma kararı’nı imzaladığı belirtildi. Netanyahu Somaliland ile kurulan yeni ilişkiyi ‘dönüm noktası niteliğinde ve tarihi’ olarak niteledi. İsrail Başbakanı, söz konusu bildirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın ruhuna uygun olduğunu öne sürerek Abdullah'a tebriklerini iletti. Netanyahu, "İsrail, tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında kapsamlı iş birliği yoluyla Somaliland Cumhuriyeti ile ilişkilerini derhal genişletmeyi planlamaktadır" dedi. Abdullahi de yaptığı açıklamada, Somaliland bölgesinin İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını söyledi. Trump'ın ilk döneminde başlattığı ve İbrahim Anlaşmaları olarak anılan diplomatik hamle, bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlıyor; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Fas İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan ülkeler.

FİDAN’DAN SOMALİ DİPLOMASİSİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, Somali’yle ilgili gelişmeler ele alındı. Fidan’ın, ABD Başkanı Trump’ın Afrika’dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusunu görüştüğü öğrenildi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli de Tel Aviv’in adımını ‘yayılmacılık’ olarak nitelendirdi. Keçeli, Somali’nin toprak bütünlüğüne Türkiye’nin koşulsuz destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Tanıma kararına Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi de tepki gösterdi.

Bilgi Notu: Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgede yer alan Somaliland, Etiyopya, Somali ve Cibuti ile sınır komşusu. Yaklaşık 34 sene önce bağımsızlığını ilan etse de bugüne kadar hiçbir ülke Somaliland'ı ülke olarak tanımadı. Türkiye de 2011'den bu yana Somali ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini geliştiriyor.