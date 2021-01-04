Somali'dekiÂ terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iki TÃ¼rkÂ iÅŸÃ§idenÂ ErdinÃ§ GenÃ§, memleketi Ã‡orum'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Somali'de Ã¶nceki gÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle bir TÃ¼rk firmasÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden evli ve 3 Ã§ocuk babasÄ± ErdinÃ§ GenÃ§Â (44) iÃ§in Ã‡orum'un OrtakÃ¶y ilÃ§esine baÄŸlÄ± AÅŸdaÄŸulÂ beldesinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

GenÃ§'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazesi babaevinde helallik alÄ±ndÄ±ktan sonra evin Ã¶nÃ¼ndeki meydana gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ErdinÃ§ GenÃ§'in naaÅŸÄ±Â Ã‡orum MÃ¼ftÃ¼sÃ¼Â Muharrem BiÃ§er'in kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki mezarlÄ±kta topraÄŸa verildi.

TÃ¶rene, GenÃ§'in acÄ±lÄ± babasÄ±Â Abdurrahman, annesiÂ Hamide,Â eÅŸi Melek GenÃ§ veÂ akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ Ã‡orum Valisi Mustafa Ã‡iftÃ§i, Belediye BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim AÅŸkÄ±n'Ä±n daÂ aralarÄ±nda bulunduÄŸu protokol Ã¼yeleriyle Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Â

ErdinÃ§ GenÃ§'in 3 ay Ã¶nce aynÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve bugÃ¼n Ã‡orum'da topraÄŸa verilen Selami AydoÄŸdu ileÂ Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in Somali'ye gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Somali'de 2 Ocak'takiÂ terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerÂ SelamiÂ AydoÄŸdu ve ErdinÃ§ GenÃ§Â hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ,Â Ã–mer AydoÄŸdu,Â Åžakir Ã‡etinkaya,Â Yavuz Ercan ve Ä°mdatÂ UzuncakÃ¶seÂ yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

SOMALÄ°'DEKÄ° TERÃ–R SALDIRISINDA OÄžLUNU KAYBEDEN BABANIN ACISI

Somali'de Ã¶nceki gÃ¼n sabah saatlerinde bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle bir TÃ¼rk firmasÄ±na yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ Selami AydoÄŸdu (22)Â memleketiÂ Ã‡orum'un MecitÃ¶zÃ¼ ilÃ§esine baÄŸlÄ±Â Ã‡aykÃ¶yÂ kÃ¶yÃ¼ndeÂ topraÄŸa verildi.

AynÄ± saldÄ±rÄ±dan yaralÄ± kurtulan ve oÄŸlunun cenazesine katÄ±lan baba Ã–mer AydoÄŸdu, AA muhabirine, Selami AydoÄŸdu'nun 5 Ã§ocuÄŸundan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

OÄŸlunun dÃ¼ÄŸÃ¼n borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in 3 ay Ã¶nce yanÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yleyen baba AydoÄŸdu, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gÃ¼n evladÄ±yla yol yapÄ±m iÅŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Â

"YARASI YOKTU. DOKTORLAR, 'OÄžLUNUZU Ä°KÄ° AMELÄ°YATA ALDIK AMA KURTARAMADIK' DEDÄ°LER"Â

BombanÄ±n yanÄ±nda patladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸlunun patlamaya daha uzak noktada olduÄŸunu belirten AydoÄŸdu, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Patlama olunca oÄŸlum, 'Baba, baba' diye baÄŸÄ±rdÄ±. Benim vÃ¼cudumda ve kolumda yaralar vardÄ±. Hastaneye beraber gittik. Yolda, 'Baba bir ÅŸeyin var mÄ± nasÄ±lsÄ±n?' diye sordu. Ben de ona sordum. 'Benim bir ÅŸeyim yok.' dedi. O sÄ±rada baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. KafasÄ±na su dÃ¶ktÃ¼m. Hastanede o baÅŸka odaya alÄ±ndÄ± ben baÅŸka odaya. YarasÄ± yoktu. Daha sonra doktorlar geldi, 'OÄŸlunuzu iki ameliyata aldÄ±k ama kurtaramadÄ±k' dediler."

OÄŸlunun ekmeÄŸini kazanmak iÃ§in geldiÄŸi Ã¼lkede terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lmesinin derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AydoÄŸdu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Zorla yanÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸmaya geldi. DÃ¼ÄŸÃ¼n borcu da vardÄ±Â ama ben onuÂ Somali'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± olduÄŸu iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndermek istedim. Kabul etmedi, devreye annesini ve kardeÅŸlerini de soktu. 'Baba Ã¶lsek de beraber Ã¶leceÄŸiz, kalsak da beraber kalacaÄŸÄ±z. Biz buraya ekmek kavgasÄ± iÃ§in geldik.' dedi. Ben 5 ay Ã¶nceÂ Somali'ye gitmiÅŸtim. OÄŸlumaÂ 6 ay Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmÄ±ÅŸtÄ±m. 'Gelme oÄŸlum.' dedim ama dinlemedi beni. 'Baba ev aldÄ±n, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±n her ÅŸeyi senin sÄ±rtÄ±na yÃ¼klemeyelim. Ben de sana yardÄ±m edeyim.' dedi."Â

Somali'de 2 Ocak'takiÂ terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerÂ SelamiÂ AydoÄŸdu ve ErdinÃ§ GenÃ§Â hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ,Â Ã–mer AydoÄŸdu,Â Åžakir Ã‡etinkaya,Â Yavuz Ercan ve Ä°mdatÂ UzuncakÃ¶seÂ yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.