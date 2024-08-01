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Somali’de şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Seydi Ünlü#Somali
Somali’de şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli kahraman silah arkadaşımız Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü, 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Ünlü için başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Seydi Ünlü#Somali

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