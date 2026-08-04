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Somali yetimlerine şefkat eli

Güncelleme Tarihi:

#Somali#Yardım Kampanyası#Millet Savunma Bakanlığı
Somali yetimlerine şefkat eli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın Mamaa Caasho Yetimhanesi’ni ziyaret ederek çocuklara gıda ve giyecek yardımı ulaştırdığını duyurdu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Somali’de anlamlı yardım eli. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek yardımı ulaştırıldı. Faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor” denildi.   

 

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#Somali#Yardım Kampanyası#Millet Savunma Bakanlığı

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