Somali yetimlerine şefkat eli

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Somali’de anlamlı yardım eli. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek yardımı ulaştırıldı. Faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor” denildi.