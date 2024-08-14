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Somali ve Etiyopya 3. tur için el sıkıştı: Ankara’da ilerleme var

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#Hakan Fidan#Somali#Etiyopya
Somali ve Etiyopya 3. tur için el sıkıştı: Ankara’da ilerleme var
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie’yi Ankara’da bir araya getirdi. İhtilaflı taraflar, iki gün süren görüşmeler sonucunda dün Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Fidan’ın sağında ve solunda yer aldı.

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Basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi:

“Bugün, 1 Temmuz’da Ankara’da başladığımız müzakerelerin ikinci turunu tamamladık. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkânı bulduk. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız. Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara’da yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.”
 

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#Hakan Fidan#Somali#Etiyopya

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