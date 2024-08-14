Somali ve Etiyopya 3. tur için el sıkıştı: Ankara’da ilerleme var

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Basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi:

“Bugün, 1 Temmuz’da Ankara’da başladığımız müzakerelerin ikinci turunu tamamladık. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkânı bulduk. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız. Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara’da yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.”

