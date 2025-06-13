Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisini inceledi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

BAKANLIK’TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud​​​​​​​ ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemimize inceleme ziyaretinde bulundu.

Oruç Reis sismik araştırma gemimize faaliyetleri esnasında TCG GÖKSU ve TCG GİRESUN fırkateynlerimiz, refakat ve koruma görevi icra ediyor." ifadelerine yer verildi.