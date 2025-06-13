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Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisini inceledi

Güncelleme Tarihi:

#Somali#Oruç Reis#Milli Savunma Bakanlığı
Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisini inceledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:42

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemisinde incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisini inceledi

BAKANLIK’TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud​​​​​​​ ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemimize inceleme ziyaretinde bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisini inceledi

Oruç Reis sismik araştırma gemimize faaliyetleri esnasında TCG GÖKSU ve TCG GİRESUN fırkateynlerimiz, refakat ve koruma görevi icra ediyor." ifadelerine yer verildi.

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#Somali#Oruç Reis#Milli Savunma Bakanlığı

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