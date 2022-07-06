Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.



Erdoğan ve Mahmud'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Mahmud, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde poz verdi.

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