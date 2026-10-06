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Soma’daki faciada 9 kişi tutuklandı: 5 kişi hayatını kaybetmişti

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#Manisa#Soma#Maden
Soma’daki faciada 9 kişi tutuklandı: 5 kişi hayatını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 07:00

5 kişinin yaşamını yitirdiği Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma devam ediyor. Aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Manisa’nın Soma ilçesinde 1 Ekim’de 13.15 sıralarında, maden işletmesinde yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 madenci yaralı kurtarıldı. Halit Ersay (37), Kerim Ören (37), Ramazan İnce (26), İsa Olcay (48) ve Ömer Karakaya'nın (34) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Soma’daki faciada 9 kişi tutuklandı: 5 kişi hayatını kaybetmişti

Olayın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Yavuz Burgut, genel müdür yardımcısı Aygün Ekici, etüt proje müdürü İsmail Demirkolon, üretim müdürü Kenan Lokumcu, iş sağlığı ve güvenliği müdürü Murat Baydar, mekanik müdürü Hüseyin Toroman, vardiya amiri Mustafa Kabaklı ile mühendisler Faik Elban ve Ramazan Özata gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, dün sabah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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#Manisa#Soma#Maden

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