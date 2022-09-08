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Soma'daki 16 saatlik orman yangınında 60 hektar alan zarar gördü

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#Yangın#Orman Yangını#Soma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 09:56

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle büyüyen orman yangını, 16 saatte söndürüldü. Yangında 60 hektar genç orman alanının zarar gördüğü belirtildi. 

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Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi.

Somadaki 16 saatlik orman yangınında 60 hektar alan zarar gördü

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde 4'ü jandarma, 5'i de polise ait toplam 9 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) hazır bekletildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeriyle müdahale çalışmalarına destek verildi. Yangın bölgesinden 35 büyükbaş ile 1157 küçükbaş tahliye edildi. Ayrıca tahliyesi için anonslar yapılan kırsal Beyce ve Heciz mahallerine alevlerin ulaşması da ekiplerin çalışmasıyla önlendi. Böylece 2 mahallenin tahliye kararı da iptal edildi.

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Somadaki 16 saatlik orman yangınında 60 hektar alan zarar gördü



Havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopterinin de çalışmaya dahil edildiği bölgede alevler, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın, bugün saat 08.00 itibarıyla tamamen söndürüldü. 16 saatte söndürülen yangında ilk belirlemelere göre, 60 hektar genç ormanın zarar gördüğü belirtildi.

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#Yangın#Orman Yangını#Soma

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