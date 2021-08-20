Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde faaliyet gÃ¶steren Ä°mbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Åž.'de Ã§alÄ±ÅŸan 19 iÅŸÃ§i, kendilerine baskÄ±, mobbing ve yevmiye cezalarÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla eyleme baÅŸladÄ±. Eyleme dÃ¼n sabah vardiyasÄ±ndan Ã§Ä±kan bine yakÄ±n iÅŸÃ§i de destek verdi.

Servis araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesip madenden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara izin vermeyen iÅŸÃ§iler, gece saatlerine kadar maden ocaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nden ayrÄ±lmadÄ±. JandarmanÄ±n geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

"BU BASKILAR OLDUÄžU SÃœRECE Ä°Åž KAZALARI Ã‡OÄžALIR"

Madende iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan BaÄŸÄ±msÄ±z Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ± Ege Åžube BaÅŸkanÄ± Onur KÃ¶se, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±p, sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yleyerek, "BaskÄ±lar olmaya baÅŸladÄ±. 3 defa yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Her vardiyaya 3 amir gÃ¶revlendirildi. Ã‡alÄ±ÅŸanlara baskÄ± arttÄ±. Her defasÄ±nda uyarmamÄ±za raÄŸmen amirler iÅŸÃ§ilere hakaret ederek, yevmiye cezalarÄ± yazmaya baÅŸladÄ±lar. Bizzat yÃ¶neticilere giderek, aÅŸaÄŸÄ±da baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. 'AÅŸaÄŸÄ±da baskÄ± yok' dediler. 'Bunu siz 19 kiÅŸi, kafanÄ±zdan uyduruyorsunuz' dediler. 'HayÄ±r' kendi kafamÄ±zdan uydurmuyoruz. Bu 19 kiÅŸinin sorunu deÄŸil, bu sorun madende Ã§alÄ±ÅŸan 4 bin 800 kiÅŸinin sorunu. Bu baskÄ±lar olduÄŸu sÃ¼rece iÅŸ kazalarÄ± Ã§oÄŸalÄ±r, Ã¶lÃ¼mler olur. BunlarÄ±n olmamasÄ± iÃ§in, insanca yaÅŸamak iÃ§in mÃ¼cadelemizi veriyoruz. Ne zaman uyarsak, 'Ä°ÅŸinize geliyorsa yapÄ±n, yapmÄ±yorsanÄ±z bÄ±rakÄ±n gidin' diyerek, ithamlarda bulunuyorlar. Biz iÅŸÃ§iyiz. Ayda 2 yevmiye ceza yediÄŸimizde, maÄŸdur oluyoruz. Hepimizin Ã§oluÄŸu Ã§ocuÄŸu var. Bunlar yÃ¼zÃ¼nden ailelerimizle de sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k" diye konuÅŸtu.

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ÅžÄ°RKETTEN YAZILI AÃ‡IKLAMA

Ä°mbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Åž.'nin konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle:

"18 AÄŸustos 2021 gÃ¼nÃ¼ 16.00-24.00 vardiyasÄ±nda 19 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z yer altÄ±nda tertip edildikleri gÃ¶rev yerlerine gitmeyerek yer altÄ± silo bÃ¶lgesinde toplanmÄ±ÅŸlar, vardiyanÄ±n sorumlu maden mÃ¼hendisini darbetmiÅŸlerdir. 19 AÄŸustos 2021 gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 16.00-24.00 vardiyasÄ±na gelen aynÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar nizamiye bÃ¶lgesinde izinsiz eylem yaparak 08.00-16.00 vardiyasÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n servis araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek suretiyle diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hÃ¼rriyetini tahdit etmiÅŸlerdir. Ã‡ok tehlikeli iÅŸ kolunda faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmemizde yapÄ±lan bu tÃ¼r eylemler, iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸletmemizi ve tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± riske atmaktadÄ±r. Uzun yÄ±llar boyunca havzada, iÅŸletmemiz disiplin dÄ±ÅŸÄ± eylemlere mÃ¼samaha gÃ¶stermediÄŸi gibi bundan sonra da gÃ¶stermeyecektir. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kamuoyunun yanÄ±ltÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlara itibar etmemesini, bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlar hakkÄ±nda hukuki iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine saygÄ±yla sunarÄ±z."

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