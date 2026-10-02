Soma'da maden ocağında göçük: 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilmişti.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürmüştü.

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BAKAN GÜRLEK: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, "Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." demişti.

BAKAN MEMİŞOĞLU: KURTARILAN 2 VATANDAŞIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

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