Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü
Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirirken 1'i de yaralı olarak kurtarıldı. 2 işçi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.
Soma'daki özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde, bugün saat 13.00 sıralarında, yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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