Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü

Soma'daki özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde, bugün saat 13.00 sıralarında, yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.





