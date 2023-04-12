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Soma’da karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen madenci toprağa verildi

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#Soma#Zonguldak#Manisa
Soma’da karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen madenci toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 14:54

MANİSA’nın Soma ilçesinde maden ocağındaki karbonmonoksit zehirlenmesinde yaşamını yitiren Tevfik Pazarcık (30), memleketi Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sevda Pazarcık (29), eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Soma ilçesinin Eynez Mahallesi'ndeki özel maden ocağında, 11 Nisan’da, çalışma alanı açmak amacıyla yapılan kontrollü patlamanın ardından ortaya çıktığı düşünülen karbonmonoksit gazından 6 işçi zehirlendi. Madencilerden 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık hayatını kaybederken, Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EŞİ TABUTUNA SARILDI

Tevfik Pazarcık’ın cenazesi, İzmir’deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Pazarlıoğlu köyüne getirildi. Maden işçisinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Eşi Sevda Pazarcık ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye yakınları ve sevenleriyle birlikte Soma’dan gelen mesai arkadaşları da katıldı. Tevfik Pazarcık'ın cenazesi, öğle namazı sonrası camii önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. (DHA)

 

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#Soma#Zonguldak#Manisa

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