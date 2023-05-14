Soma’da hüzünlü anma

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MANİSA’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasının 9’uncu yıldönümünde Soma Maden Şehitliği ve Anıtı’nda hüzün vardı. Yaşamını yitiren 301 madencinin aileleri ve yakınları, dün sabahın erken saatlerinde şehitliğe gitti. Yakınlarının mezarlarını sulayarak çiçek bırakarak dualar eden aileler, gözyaşlarına hâkim olamadı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de beraberindeki heyetle şehitliği ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

HİÇ TANIMADIĞI BABAYA KARANFİL

53 günlükken babası Ramazan Doğan’ı kaybeden Ebrar Doğan da ailesiyle birlikte şehitliğe gitti. Ebrar, annesi Şahinaz Doğan (40) ile babasının mezarına karanfil bıraktı. Ramazan Doğan’dan geriye, kızı Ebrar kucağındayken çekilen bir fotoğraf kaldı.

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