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Soma’da hüzünlü anma

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#Soma Maden Faciası#Madenciler#Anma
Soma’da hüzünlü anma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

301 madencinin acısı dinmiyor. Madencilerin sevenleri ve yakınları acı olayın yıldönümünde ellerinde çiçeklerle mezarlığa akın etti.

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MANİSA’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasının 9’uncu yıldönümünde Soma Maden Şehitliği ve Anıtı’nda hüzün vardı. Yaşamını yitiren 301 madencinin aileleri ve yakınları, dün sabahın erken saatlerinde şehitliğe gitti. Yakınlarının mezarlarını sulayarak çiçek bırakarak dualar eden aileler, gözyaşlarına hâkim olamadı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de beraberindeki heyetle şehitliği ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

Soma’da hüzünlü anma

HİÇ TANIMADIĞI BABAYA KARANFİL

53 günlükken babası Ramazan Doğan’ı kaybeden Ebrar Doğan da ailesiyle birlikte şehitliğe gitti. Ebrar, annesi Şahinaz Doğan (40) ile babasının mezarına karanfil bıraktı. Ramazan Doğan’dan geriye, kızı Ebrar kucağındayken çekilen bir fotoğraf kaldı.

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Soma’da hüzünlü anma

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#Soma Maden Faciası#Madenciler#Anma

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