Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Soma'da çamur yığını altında kalan kepçe operatörünün feci ölümü

#Manisa#Soma#İşçi
Somada çamur yığını altında kalan kepçe operatörünün feci ölümü

MANİSA'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında şlam (atık) havuzunun çökmesi sonucu tonlarca çamurun altında kalan ve arama-kurtarma çalışmaları sonucu 43 saat sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü İbrahim Demir (63), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kırsal Dereköy Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda 30 Temmuz saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı. Kamyon şoförü İbrahim Coşkun (47) ise çökmeyi son anda fark ederek, araçtan atlayarak canını kurtardı. Kamyonun üzerine çıkan Çoşkun, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Coşkun itfaiye ekiplerince kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası Demir için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Somada çamur yığını altında kalan kepçe operatörünün feci ölümü


Haberin Devamı

KURTARMA SEPETİYLE VİNCE ULAŞILDI

İlk olarak kepçenin batık olduğu bölgeye yol yapılarak, araca ulaşıldı. Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ortadan ikiye bölen ekipler, daha sonra açılan kanal ile çamuru tahliye etmeye başladı. Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları aracı dozerler ile çekmeye çalıştı. Gün boyu süren çalışmalar, havanın kararmasıyla da sürdü. Şlam havuzunun seviyesinin düşürülmesinin ardından vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, kabin tavanını keserek, içindeki Demir'in cansız bedenine dün ulaştı.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Demir'in evinin önünde helallik alınırken, Demir'in eşi Alime Demir ile oğulları Murat (30) ve Samet Demir (26) güçlükle ayakta durabildi. Demir'in kız kardeşi Fadime Demir ise "Abi gitme" diyerek sinir krizi geçirdi. Demir'in cenazesi Cenkyeri Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cenkyeri Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve yakınları katıldı.(

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Soma#İşçi

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın Gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın Gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram