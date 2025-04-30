Soma’da aileleri üzen karar... 301 madenci şehit olmuştu

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MANİSA Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetmişti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, Ramazan Doğru 22.5 yıl, Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9’ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22.5 yıl, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10’ar ay, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’na 12 yıl 6’şar ay, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4’er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay, hapis cezasına mahkûm edilmişti. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık beraat etmişti.

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Faciaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında da 25 Aralık 2023’te ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianame düzenlenerek dava açılmıştı. Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dün 5’inci duruşması yapıldı. Savunmaların ardından hâkim, sanıklardan 10’unun beraatına, diğer 18 sanığa ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verilmesine hükmetti.

‘AYNI ACIYI BİZE TEKRAR YAŞATTILAR’

Duruşma sonrası madenci lerin aileleri ve avukatları açıklama yaptı. Maden şehidi Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak da “Aynı acıyı bize tekrar tekrar yaşattılar. Resmen bir film seyrettik. Yargı bundan sonra kendine ağlasın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Maden şehidi Erdoğan Köse’nin eşi Gülfidan Köse ise “Akhisar’daki Soma davasında bir adalet görmedik. Tiyatro oynandı. Buradaki süreçler de aynı oldu. İstediğimiz adaleti bulamadık. Ama bu adaletin de sonuna kadar arkasındayız, takipçisi olacağız” diye konuştu.

Ankara Barosu avukatlarından Murat Kemal Gündüz, “Verilen karar çok ağırdır. Bu karar hiçbir şekilde adaleti sağlamayan bir karardır. Az önce içeride ‘Adalet enkazın altında kaldı’ dediler. Doğrudur” ifadelerini kullandı.