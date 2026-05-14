Soma’da acı anma

Haberin Devamı

MANİSA’nın Soma ilçesinde Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümünde anma programı düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MANİSA Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyeleri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezarlara tek tek karanfiller bırakarak dua etti. Ziyaretinin ardından CHP Lideri Özel, özetle şunları söyledi: “Biz nasıl Soma’nın kaderini değiştirdiysek, nasıl Soma’yı hep beraber büyük bir birliktelikle, inançlı, namuslu ve kararlı bir birliktelikle Soma’nın yerelde kaderine el koyduysak, hiç ayrılmadan, ayrı düşmeden, yapılacak ilk seçimlerde AKP’nin kara düzeninin değiştirmek üzere, elbette haksız yere tutuklu avukatları, siyasetçileri, aktivistleri, gazetecileri, hepsini serbest bırakmak üzere, elbette hangi dava yeniden görülecekse ama ant içmiştim davanın çıkışında gözyaşlarıyla en başta Soma ve 301 madencinin davası olmak üzere nerede haksız hukuksuz bir dava varsa, o davalar yeniden görülmek üzere, alın terinin karşılığını vermek üzere, anaların gözyaşını dindirip o gün 14 yaşında olup bugün burada haykıran Berkan’ın haklılığına sonuna kadar sahip çıkmak üzere bu AKP’nin kara düzenini ilk seçimde değiştireceğiz.”