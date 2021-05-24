Soma Davası’nda yeniden yargılamada 2'nci duruşma yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Yapılan yargılamaların ardından Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Celsede savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç’in ise beraatini istendi.

Mütalaanın ardından avukatların süre talebiyle ertelenen davanın 2'nci celsesi bugün görüldü.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken, bağlı bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. Duruşma salonuna madenci yakınlarının aileleri yürüyerek geldi. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan madencilerin avukatı Can Atalay, "Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Bu süreçte avukat arkadaşlarımız tutuklandı, cezalar aldılar. Savcılara tekliflerde bulundular. Bunlar, duruşma salonunda hakim tehdit ettiler. Duruşma salonunda da söyleyecek sözlerimiz olacak" dedi.

Konuşmanın ardından izleyiciler, ateş ölçtürüp HES kodlarına bakıldıktan sonra içeri alındı. Salonun içinde de geçen celsede olduğu gibi sosyal mesafe kuralına göre oturulacağı bildirildi.

AVUKATTAN TERS OTURMA TEPKİSİ

Davada yeniden yargılanan 4 kişiden tutuksuz sanık Can Gürkan, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Diğer sanıkların ise ifadeleri bulundukları yerde alındığı için celseye katılmalarına gerek görülmediğine karar verildi. Duruşma öncesi söz alan madenci ailelerin avukatlarından Melike Polat, sanık Can Gürkan'ın ekrana sırtı dönük şekilde oturmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, teknik arıza nedeniyle Gürkan'ın sırtı dönük oturduğunu belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ

Avukat Polat, sanık Haluk Evinç'in beyanları ve tanıkların ifadelerinden havalandırmayı ters çevirdiğini kabul ettiğine dikkati çekip, bu şekilde kaç kişinin ölümüne neden olduğuna yönelik bilirkişi raporu istediklerini söyledi.

AVUKATLARIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Madencilerin avukatlarından Can Atalay ise bir gazetecinin köşe yazısında bazı bürokratların bu dava için araya girdiğini yazdığını belirtip, "Bu yazı yokmuş gibi mi yapacağız? Bu dava, Türkiye işçi sınıfının hak davasıdır" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların Evinç için bilirkişi raporu alınması ve gazetede çıkan iddiaların araştırılması konusundaki kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.

MADENCİ AİLELERİNİN AVUKATLARINDAN 'REDDİ HAKİM' TALEBİ

Bunun üzerine söz alan Avukat Nergis Tuğba Aslan, reddi hakim talebinde bulundu. Aslan, "Mahkeme başkanı ve 2 üyeyi reddediyoruz. Savcının mütalaası da evlere şenlik. Zaten bozma kararını bire bir kopyalamış. 2 üye sadece sayıyı tamamlamak için orada oturuyor. Haluk Evinç, daha fazla insanın ölümünden ve yaralanmasından sorumludur. Havalandırmanın ters çevrilmesi sebebiyle 23 kişi ölmüş, 100'den fazla işçi de yaralanmıştır. Bunların faillerini araştırmayacak mıyız? Bir gazeteci, Soma davasında araya bürokratların girdiğini iddia ediyor. Eğer bunu değerlendirmiyorsanız bu sizi adaletli olmadığınızı gösterir. Verdiğiniz kararlarla dosyayı hızla ve haziran ayındaki atamalardan önce karara çıkarmaya çalıştığınızın farkındayız. Herkes burada ancak sanıklar yok. Sanıksız yargılama yapıyorsunuz" diye konuştu.

SALONDA GERGİNLİK

Duruşmada madenci ailelerinin avukatlarının reddi hakim talebi, mahkeme heyetince kabul edilmedi. Heyet, öne sürülen gerekçelerin reddi hakim talebi için yeterli olmadığını, avukatların Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceklerini belirtti. Karar üzerine mağdur avukatları, yazılı olarak Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini söyledi.

Duruşmada madencilerin yakınları da söz aldı. Faciada hayatını kaybeden Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas, "Bu devran dönecek ve bunun hesabını verecekler" diye konuştu.

Yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya da "Çocuklarımız nice babasız bayramlar geçirdi. Ölenler geri gelmeyecek ama tek derdimiz, başka iş kazaları olmasın. Hepsi, bayramlarda çocuklarının elinden tutarken, biz mezarlara gidiyoruz" dedi.

Mahkeme başkanının, sanık avukatı Abdurrahman Gök'e söz vermesinin ardından salonda gerginlik yaşandı. Esasa ilişkin mütalaa hakkında konuşan Gök, "Mağdur edebiyatı yapılıyor" deyince madenci aileleri ve avukatları, tepki gösterdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına ve reddi hakim talebine yapılacak itirazın sonucunu beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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