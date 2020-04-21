İşte solunum cihazının babayiğitleri

Koronavirüs salgınının artış göstermeye başladığı günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla özel bir teknoloji ekibi kuruldu. Bayraktar İHA’larını üreten BAYKAR, Arçelik, ASELSAN ve Biosys Biyomedikal şirketinden mühendisler ve uzmanlar, ülkemizde üretilmeyen yoğun bakım solunum cihazı ventilatörleri için kolları sıvadı. Bakan Mustafa Varank, dünkü törende o çalışmaları anlatırken “Bugün bu cihazları ya da parçalarını, parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. Bu süreçte emeği geçen herkese; özellikle Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak” dedi.

MİLLİ SEFERBERLİK RUHU



Solunum cihazı projesini hayata geçirenler ise şunları söyledi:



Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: “Tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, ‘Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın’ dediler.”



Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan: “Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız.”



Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: “Hayatımızdaki en gururlu an... İki haftada üretilebilir ve çok güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu anda ayda 5 bin adet üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız.”



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün: “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk gençliğine, mühendislerine ve sanayicilerine her zaman güveniyor. Çok kısa sürede yüksek teknoloji bir ürünü hayata geçirdik.”