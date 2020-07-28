Soluk kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Soluk kelimesi için Türkçede belirgin olarak kullanabileceğiniz bir eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüğü değerlendirebilir ve aynı anlam üzerinden farklı cümleler kurabilirsiniz. Peki, soluk kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte değerlendirebileceğiniz eş anlamlı sözcük.
TDK üzerinden bakıldığı zaman soluk kelimesi için aslında birçok farklı eş anlamlı sözcük çıkmaktadır. Ancak cümle içerisinde net olarak karşılık veren bir kelime öne çıktığında, bu daha çok bir kelime şeklinde değerlendirilmektedir.
Soluk Eş Anlamlısı
Soluk kelimesine karşılık olarak, ‘nefes’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Peki, soluk ya da nefes sözcüğünün anlamı nedir? Ciğerlere çekilen ve yine akciğerlerden atılan hava soluk olarak bilinmektedir. Ancak aynı zamanda soluk kelimesinin bir başka anlamında bulunuyor. Rengi atmış ya da cildinin rengi gibi anlamlar üzerinden ele alınabilmektedir. Ancak TDK açısından bakıldığı zaman ilk anlamı öne çıkıyor. Bu doğrultuda nefes sözcüğünü soluk olarak değerlendirebilirsiniz.
‘’Bu koşuda soluğum kesildi.’’
‘’Bu koşuda nefesim kesildi.’’
Halk arasında her ne kadar ikinci kelime bu şekilde daha fazla kullanılsa bile, amaca uygun olarak eş anlamlı biçimde ilk kelime de değerlendirilebilir.
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