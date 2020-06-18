Türkçe' de, solu fiiline -k son eki eklenerek türetilmiş olan soluk kelimesinin anlamı, 'nefes'tir.

Soluk kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK kaynaklarına göre, soluk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı, akciğerlere çekilen veya akciğerler yoluyla vücuttan atılan havadır. İkinci anlamı ise, rengi atmış olan, uçuk, mat, parlaklığını, ışığını yitirmiş anlamlarına gelmektedir. Soluk kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Eş anlamlısı ise; nefes, sarı, uçuk ve tarz kelimeleridir.

Bu kelimelerin kullanıldığı cümlelere şu şekilde örnek verebiliriz; ' Nefes alıp vermesi çok yavaşlamıştı.' veya ' Soluk alıp vermesi çok yavaşlamıştı.' cümleleri arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Matlaşmış anlamında verilebilecek örnekler ise şu şekilde olmalıdır; ' Teni çok soluktu, adeta ışığını yitirmişti.' veya ' Teni çok mattı, adeta ışığını yitirmişti.' cümlelerinde görüldüğü üzere, herhangi bir anlam farkı oluşmamıştır.