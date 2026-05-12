'Soluk Alma Evi' nefes oluyor: 'Biz çok zor hayatlar yaşayan aileleriz'

ZİÇEV'in Ümraniye'deki İstanbul Şubesi yerleşkesinde 2019 sonunda hizmete açılan ancak pandemi dolayısıyla faaliyetlerine ara veren Soluk Alma Evi, 2022'de pandeminin etkilerinin azalmasıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Şubede özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi rutin eğitimlerini sürdürürken Soluk Alma Evi, düğün, taziye, sağlık sorunları, tatil veya iş seyahati gibi durumlarda özel gereksinimli çocuklarını bırakacak yer bulamayan ailelerin adeta ikinci evi oldu.

Aile ve birey eğitimine katkı sağlayan Soluk Alma Evi, öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırıldığı çocuklara kolektif ve aktif bir hayat sunarken, ailelerinin de sosyal hayata katılımına destek sağlıyor.

AA muhabirine konuşan ZİÇEV Genel Sekreteri İnci Cengiz, zihinsel engelli 37 yaşındaki oğlu Gence sayesinde 30 yıl önce bu vakıfla tanıştığını söyledi.

ZİÇEV'de Gence'nin annesi olduğunu unutmadan gönüllü yönetici olarak görev yaptığını anlatan Cengiz, Soluk Alma Evi projesinde oğlunun önemli bir figür olduğunu dile getirdi.

Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin hayatının kısıtlanarak adeta engelli olduğunu ifade eden Cengiz, çocuğunu birkaç gün bırakabilecek bir yer olmamasının ailelerin hayatlarını zorlaştırdığını, bu konu üzerine yoğunlaştığını kaydetti.

"AİLELERİMİZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYORDU ANCAK ONLAR DA YAŞLANDI"

Projeyi ilk olarak İstanbul'da hayata geçirdiklerine değinen Cengiz, şöyle konuştu:

"Herkes gibi bir hayat yaşayacağımız, düğün, nişan ve cenazede, çarşıya çıkarak alışveriş yaptığımızda, eşimizle geçireceğimiz belki birkaç saatte zihinsel engelli çocuğumuzu güvenle bırakabileceğimiz bir yerin olmasını istedik. Onun için ismini 'Soluk Alma Evi' koyduk çünkü burası bizim için soluk almaktır. Burada sürekli yatılı bakım hizmeti vermiyoruz. En fazla 3-5 gün civarında çocuklar ailelerin durumuna göre kalıyor. Ameliyat olan, doğum yapan velimiz oluyor ya da il dışına çıkması gerekiyor. Ailelerimiz bize çok yardımcı oluyordu ancak onlar da yaşlandı. Yani anneanneler, babaanneler, dedeler, herkes yaşlandı. Burada, ailelerin hayatlarındaki engeli birkaç gün de olsa kaldırmayı amaçladığımız bir proje yürütüyoruz."

Eğitmenler ve çalışanlarla güzel bir birliktelik yakaladıklarını aktaran Cengiz, Soluk Alma Evi'nin Türkiye'deki öncü projelerden olduğuna dikkati çekti.

"BİZ ÇOK ZOR HAYATLAR YAŞAYAN AİLELERİZ"

İnci Cengiz, oğlunu güvenle bırakabileceği tek yerin bu ev olduğunu dile getirerek, "Bırakıyorum, işimi bitirdikten sonra gelip alıyorum. Buranın da amacı o zaten. Mesela anneler kuaföre gitmek istiyor, 3-4 saat nereye bırakacaklar çocuklarını? Getirip bize emanet ediyorlar. Eşiyle beraber bir iki gün kaçamak yapmak istiyor. Bunlar bizim için çok lüks şeyler. Biz çok zor hayatlar yaşayan aileleriz." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyelerinin çocuklarının da zihinsel engelli olduğuna vurgu yapan Cengiz, birbirini çok iyi anlayan yol arkadaşlığı yaptıklarını dile getirdi.

Ailelerin engelli çocukları için "Benden sonra ne olacak?" endişesi taşıdığını vurgulayan Cengiz, bu kapsamda projeler geliştirdiklerini, Ankara'da geniş çaplı ve donanımlı bir bakımevini yakın zamanda hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

ÇOCUKLAR ÖNCE UYUM EĞİTİMİNE ALINIYOR

Soluk Alma Evi Müdürü Hüseyin Çelik de çocukların merkezde sosyalleşerek "Bir arada nasıl kalınır?" duygusunu da öğrendiğini söyledi.

Buradan istifade etmek isteyen çocukların uyum eğitimine alınarak değerlendirildiğini aktaran Çelik, "Çocuğu tanımamız gerekiyor. Uzman ekip arkadaşlarımızla çocuğu değerlendiriyoruz. Belli bir oryantasyondan geçtikten sonra 'Evet bu çocuk burada kalabilir, buraya uyum sağlayabilir.' diyebiliyoruz, bu şekilde karar veriyoruz." dedi.

Çelik, 19 yatak kapasiteli evde şu anda 18 kişinin kaldığını belirterek, evdeki rutini de şöyle anlattı:

"Çocuklar burada güne 07.30'da başlıyor. Uyanıp günlük kıyafetlerini giyiyorlar. Ellerini yüzlerini yıkıyorlar. 08.00'de kahvaltı yapmış oluyorlar. Yarım saat, 45 dakika burada oyalanıyorlar. Rehabilitasyon merkezinde olan çocukların eğitimi varsa oraya gidiyorlar, eğitimleri yoksa burada masa başı aktivitelere katılıyorlar. Öğlen 12.40'ta öğle yemeğine inerler, yemekten sonra 2 saatlik bir spor aktivitesi yaparlar. Daha sonra yoruldukları için kimisi televizyon izler, kimisi oyun oynar. Dinlenmek isteyen odasına çekilir ya da arkadaşlarıyla sohbet edebilir. Akşam yemeği de 18.00-18.30 arasında oluyor. Görevli 2 kadın personelimiz, çocukların yemekleriyle ve binanın genel temizliğiyle ilgileniyor, çocukların ilaç takiplerini de yapıyorlar."

"GÖZÜ KAPALI BIRAKABİLİYORUM ÇOCUĞUMU"

Zihinsel engelli çocuğunu Soluk Alma Evi'ne getiren anne Zübeyde Alakaşlı, 2,5 aylıkken beyin kanaması geçiren, 4 yaşında otizm tanısı konulan oğlu Abdülkerim'in tedavisi ve eğitimi için 10 yıl önce Siirt'ten İstanbul'a yerleştiklerini, bu vesileyle ZİÇEV'le tanıştıklarını anlattı.

Alakaşlı, 10 yıl önce öfke nöbetleri geçiren 20 yaşındaki oğlunun eğitimle birçok takıntıyı aştığını dile getirerek, "Buradan memnunuz. Buraya yüzde 100 güvenim var çünkü 10 yıldan beri tanıyorum. Öğretmenlere olsun, yönetime olsun, çalışanlara olsun hem hijyen açısından hem davranış açısından güveniyorum. Her zaman gözü kapalı bırakabiliyorum çocuğumu." ifadelerini kullandı.

Oğlunun Soluk Alma Evi'ndeki ortamını ve arkadaşlarını çok sevdiğini aktaran Alakaşlı, "Abdülkerim'in ikinci ailesi oldu burası. Burayı, arkadaşlarını ve öğretmenlerini gerçekten çok seviyor." dedi.

Alakaşlı, oğlunun buradaki eğitimlerden fayda gördüğünü, iletişim sorununu aştığını, kişisel bakım, yemek yeme ve temizlik gibi alışkanlıkları kazandığını kaydetti.