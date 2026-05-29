SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü için özel gösteri

Haberin Devamı

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK, Yenikapı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Boğaz ve çevresinde gerçekleştirilen selamlama uçuşlarının ardından pilotlar, yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile çok sayıda İstanbullu katıldı.

'DÜNYA İÇİN GURUR VERİCİ BİR TARİH'

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un fethinin insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “İstanbul’un fethi tarihe altın harflerle yazılmış, bizim için ve dünya için gurur verici bir tarih. Bunu hak ettiği şekilde ailelerimizle birlikte sevgi ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul’un fethi, karanlık çağın kapanıp aydınlık çağın başlamasının miladıdır. Fatih Sultan Mehmet Han ve askerleri, özgürlük, barış, kardeşlik, bilim, sanat ve kültürle yeni bir medeniyet inşa etti" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ileten Gül, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Haberin Devamı

'MİLLETİMLE GURUR DUYUYORUM'

Gösteriyi izlemeye gelen Hilal Taşçı, etkinlikten büyük gurur duyduğunu belirterek, “Türk olduğum için gurur duyuyorum. Böyle bir ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Oğlumun da bu anları görmesini istediğim için kalabalığın önüne kadar geldik" diye konuştu. Yağmur Elemir ise, “Milletimle gurur duyuyorum. Bu ülkede doğduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.