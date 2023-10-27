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SoloTürk'ten Ankara'da prova: Yüksek ses nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

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#Solotürk#Ankara#Türk Hava Kuvvetleri
SoloTürkten Ankarada prova: Yüksek ses nedeniyle vatandaşlar uyarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 14:37

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü için Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SoloTürk, jetleri prova yaptı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü Anıtkabir'de gösteri uçuşu yapacak SoloTürk'e ait F16 ve F4 tipi jetler Ankara semalarında prova yaptı. Ankara Valiliği, provalarda oluşan yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamaması için açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamamaları Ankara etkinlikleri kapsamında, SoloTürk prova ve gösteri uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'SoloTürk Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

SoloTürkten Ankarada prova: Yüksek ses nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

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#Solotürk#Ankara#Türk Hava Kuvvetleri

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