SOLOTÜRK’ten 10 Kasım provası

DHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştireceği saygı uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu yaptı.
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK, 10 Kasım'da öncesi dün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.