SOLOTÜRK nefes kesti: Samsun'da 100'üncü yıl coşkusu

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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi üzerinden gerçekleşen selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. 15 dakika süren gösteride birçok izleyici de cep telefonlarıyla bu anları kaydederek ölümsüzleştirdi. Selamlama uçuşunu Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar da izledi.

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