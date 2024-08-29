SOLOTÜRK İstanbul

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TÜRK Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapacağı prova öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında izlenen çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ilgi ve heyecanla takip edilen uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından hava trafik kontrolörüyle pilot arasındaki konuşmalar telsiz kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda hava trafik kontrolörünün SOLOTÜRK pilotlarını tebrik ettiği anlar da ses kayıtlarına yansıdı.

HAVA KONROLÖRÜ: MUHTEŞEMSİNİZ

- Hava Trafik Kontrolörü: Teşekkür ederiz. Muhteşemsiniz, sizleri seviyoruz.

- Pilot: Efendim çok sağolun, sizleri temsil ediyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. SOLOTÜRK ekibim adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.

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- Hava Trafik Kontrolörü: Çok sağ olun efendim, emeklerinize sağlık.

Saat 18.00’de de prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, 30 Ağustos’ta İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarındaki uçuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SOLOTÜRK ’ün yarım saat süren uçuşu ilgiyle izlendi.

102 YILLIK COŞKU

AFYONKARAHİSAR’da Büyük Taarruz’un 102’nci yıldönümü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Zafer Meydanı’nda yapılan kutlamalara Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, misafir komutanlar, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamındaki törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Belediye Başkanı Burcu Köksal, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner şehitler için dua eti. Jandarma Genel Komutanlığı Tören Ekibi silahlı gösteri gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle gelen ekip üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirdi. Törende ilk geçişte yüksekten uçan helikopter ikinci geçişinde yakın uçuş yaptı. Halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

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İSTANBUL’DA YARIN BU YOLLARA DİKKAT

İSTANBUL Valiliği, İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu. Açıklamaya göre, 30 Ağustos Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi’nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Saat 06.00’dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şöyle sıralandı: İSTANBUL Valiliği, İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu. Açıklamaya göre, 30 Ağustos Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi’nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Saat 06.00’dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şöyle sıralandı:

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“Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D - 100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılım.” Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D - 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nu kullanabilecek.