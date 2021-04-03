SoloTürk hayranı Safa'ya hastanede ağlatan sürpriz

Samsun'da yaşayan Yazıcı ailesinin ortanca çocuğu 13 yaşındaki Ahmet Safa, 5 yaşından beri hiçbir gösterisini kaçırmadığı SoloTürk pilotlarının en büyük hayranlarından biriydi. Kulak çınlamasıyla 9 ay önce ortaya çıkan beyin damarı hastalığı "AVM" nedeniyle Gamma Knife (ışın tedavisi) almak üzere, aniden İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Üzerinden hiç çıkarmadığı SoloTürk tişörtüyle hastaneye gidince, bir anda kaderi değişti. Kendisi de bir SoloTürk hayranı olan Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker, küçük hastasının hayatını kurtarmakla kalmadı, büyük bir sürpriz yapıp onun en büyük hayalini de gerçekleştirerek Ahmet Safa'yı SoloTürk'ün kurucu pilotuyla tanıştırdı. Artık Türk Havayolları'nda pilotluk yapan Yalın Ahbap'ı karşısında gören küçük çocuk, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Onun bu en güzel anlarını ise DHA görüntüledi.

Ahmet Safa ve Kaptan Pilot Yalın Ahbap, beraber SoloTürk uçuşu yapamasalar da, uçuş simülasyonunda Boeing indirmek üzere sözleştiler. Ahmet Safa'nın Gamma Knife seansı öncesi o sevinçli haline şahit olan Prof. Dr. Peker de çok duygulandı ve "Bu kadar sevineceğini düşünmemiştim açıkçası. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek, çok güzel bir duygu" dedi.

BÜYÜYÜNCE PİLOT OLACAĞIM

Heyecandan konuşmakta zorlanan Ahmet Safa, "Bir pilotla konuşmak çok eğlenceli. Büyünce de olmak istediğim meslek. Çok heyecanlıyım. Ben küçükken Samsun'da babam bizi sürekli SoloTürk gösterilerine götürürdü ve ben de çok özenirdim. Ben de bir gün o şekilde uçmayı hayal ederdim, SoloTürk pilotu olmak istiyorum diyordum hep. Onun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlığıma kavuşmaya çalışıyorum, spor yapıyorum. Aynı zamanda basketbolcuyum, Samsun Atakum Atılım Kulübü'nde oynuyorum. İlk defa böyle büyük bir hayalim gerçekleştirildi. Gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.

BEN DE SOLOTÜRK HAYRANIYIM

Küçük hastasının en büyük hayalini gerçekleştiren Prof. Dr. Selçuk Peker ise kendilerini bu duygulu anlara getiren süreci şöyle özetledi: "Ahmet Safa tedaviye geldiği zaman üzerinde SoloTürk tişörtü vardı. Ben de onların sıkı bir hayranı ve takipçisi olduğum için hemen dikkatimi çekti. Yurtiçinde ve yurtdışında bir sürü gösterisine gitmiştim. Antrenmanlarını takip ettim, hatta kendilerine çok teşekkür ediyorum, uçağın içine bile girebilmiştim. Ahmet Safa da 'Ben büyünce SoloTürk pilotu olmak istiyorum' deyince, ona böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. SoloTürk'ün kurucu pilotu Yalın Ahbap, benim çok uzun yıllardır dostum, arkadaşım. Onu aradım hemen. 'Böyle bir hastamız var, ileride senin gibi pilot olacakmış' dedim. O da çok heyecanlandı, hemen tanışmak istedi Safa ile. Sağolsun kırmadı bizi ve onları bir araya getirdik. Ama gerçekten ben bile onun bu kadar sevineceğini tahmin etmemiştim. Ben de çok heyecanlandım ve duygulandım. Küçük bir çocuğu böyle hayali ile buluşturmak, gerçekten çok başka bir duygu"

GENELLİKLE 30'LU YAŞLARDA BELİRTİ VEREN BİR HASTALIK

Ahmet Safa'nın hastalığı olan AVM'nin doğuştan olduğunu ve genellikle 20-30'lu yaşlarda belirti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Peker, "beyin damar yumağı" olarak da bilinen hastalığın, beyin kanaması riski yaratması nedeniyle gençlerde hızla tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Peker "Ahmet Safa'nın doğuştan bir damar yumağı problemi vardı. Buna bağlı olarak baş ağrısı, kulak çınlaması gibi bazı şikayetleri olmuş. Bu damar yumaklarının hastaya verebileceği en büyük risk, beyin kanamasıdır. O yüzden de özellikle genç hastalarda bunların mutlaka hızlıca tedavi edilmesi gerekiyor. Ahmet'in yaz tatilini bile beklemedik hemen işleme aldık. Tedavide farklı seçenekler var. Cerrahi işlem, damardan girerek AVM'yi tıkamaya çalışmak ya da ışın vererek, radyocerrahi yaparak tedavi etmek. Ahmet Safa'nın AVM'sinin bulunduğu bölge, büyüklüğü, şekli, çocuğun klinik durumu sebebiyle de Gamma Knife tedavisine karar verdik. AVM'nin kaybolması için 3 sene kadar beklemeniz gerekiyor. 3 sene sonra AVM'den kurtulunca normal hayatına tamamen dönmüş olacak" ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİNDE OLMASA DA BERABER BOEING SİMULASYONUNDA UÇACAĞIZ

Küçük hayranını THY üniformasıyla hastanede ziyaret eden SoloTürk'in kurucu pilotlarından Yalın Ahbap ise, onu böyle mutlu görmenin kendisini de çok duygulandırdığını anlatarak "Selçuk Bey beni ilk aradığında önce Ahmet Safa'nın resmini gönderdi. Çok büyük bir hayranın var yanımda dedi. 'Madem bu kadar ilgili ve hayran bir arkadaşımız, ben de onunla tanışmayı çok isterim. Yarın hemen geliyorum' dedim İstanbul'da olduğu için. Benim de uçuşum yoktu. SoloTürk'ün kurucu pilotlarından biriyim ama artık Türk Hava Yolları'nda devam ediyorum. Biz bayrağımızı devrettik. Ahmet Safa ile tanışmayı özellikle istedim, hem ona geleceği hakkında daha büyük bir şevk ve destek vermek, hem de bu iyileşme sürecinde bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için. Çok mutlu oldu açıkçası. Ben bu kadar şaşıracağını, mutlu olacağını düşünmemiştim. Onu böyle görünce ben daha da mutlu oldum. Sözleştik, birlikte SoloTürk'te uçma şansımız şu an mümkün değil ama Boeing simülatöründe beraber uçacağız. Bana söz verdi. Ben hiçbir şeye dokunmayacağım, o bizi uçuracak, orada bütün yeteneklerini sergileyecek bize" dedi.

BAŞTA YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEMESİNE BAĞLADILAR AMA AVM ÇIKTI

Oğlunun hastalığının ilk başta yüksek sesle müzik dinlemeye bağlı kulak çınlaması sanıldığını anlatan anne Emine Yazıcı (45), onları bu büyük güne getiren süreci şu şekilde anlattı: "Geçen sene Temmuz ayında kulak çınlaması nedeniyle hastaneye götürdüm. Doktor belki de yüksek sesle müzik dinlemekten kaynaklı kulaklarında sorun oluşmuş olabilir, bolca sakız çiğnesin geçecektir dedi. Geçen hafta Salı günü sabah 5-6 sularında 'Kulaklarım çok çınlıyor, diğer kulağımda da aynı ses var' deyince hemen tekrar doktora gittik acilen. Beyin MR'ı çekildi ve beyin kılcal damarlarda bir yumaklaşma var dediler. Ya Ankara ya da İstanbul'daki bir merkeze yönlendiriyoruz dediler. Perşembe günü beyin anjiyosu yapıldı ve burada Selçuk Hocamla görüşüldü. Pazar günü de apar topar tedavi için İstanbul'a geldik"

VİDEOLARINI İZLEDİĞİMİZ BİR PİLOTU KARŞIMIZDA GÖRMEK ÇOK FARKLIYMIŞ

Bir bankada güvenlik memuru olarak çalışan üç çocuk babası Ahmet Yazıcı (46) ise ailece SoloTürk hayranı olduklarını söyleyerek "19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde bu mutluluğu Samsun'da fazlası ile yaşıyoruz. Türk Yıldızları ya da SoloTürk pilotları milli bayramlarda falan gösteri yapıyor. Biz o gösterilerin hiçbirisini kaçırmayız. Aşağıda pilotlar varsa onlarla buluşup tanışmaya da uğraşırız. Ahmet Safa'da da böyle bir hayranlık oluştu. Ben pilot olacağım, savaş pilotu olmak istiyorum, SoloTürk uçurmak istiyorum demeye başladı. 5 yaşından beri neredeyse her gösterisine gittik. Bu sürprizden onun kesinlikle haberi yoktu. Yalın Ahbap Bey zaten bizim takip ettiğimiz bir pilottu. Videolarını seyretmiştik daha önce. Samsun'da yaptığı gösterileri de mutlaka görmüşüzdür zaten. Ama şahsen tanışmak çok daha farklı bir duyguymuş" dedi.

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