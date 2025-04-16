‘Solorota’ sınava hazırlayacak

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Ankara Üniversitesi Teknokent’te geliştirilen yapay zekâ destekli öğretim platformu ‘Solorota’, ilkokul 1’inci sınıftan lise son sınıftaki öğrencilere 7 gün 24 saat boyunca eğitim hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz ve ekibi tarafından geliştirilen uygulamanın önümüzdeki ekim ayında kullanıma açılması ve elde edilen gelirin önemli kısmının da öğrencilere burs olarak verilmesi planlanıyor. Prof. Dr. Deniz, platformun Türkiye’de ve dünyada bir benzeri olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

SEVİYE TESPİTİ YAPACAK

“Solorota’nın farklı olmasının nedeni çocuğun çok az bir soruyla seviyesinin tespit edilebiliyor ve bu ölçme sisteminin süreç boyunca devam ediyor olması. Geleneksel testlere göre yüzde 60 daha az soru sorarak ama aynı hassasiyetle ölçüm yapabiliyor. Örneğin uygulama öğrenciye fenden, matematikten ve Türkçe’den 7 soru sorarak onun düzeyini belirleyebiliyor. Bunu da yüzde 99’a varan bir doğruluk oranıyla yapıyor. Öğrencinin seviyesi düştükçe ya da yükseldikçe sistem ona göre sorular soruyor. Örneğin 1 milyon öğrenci bu sistemde kayıtlı diyelim. Bu 1 milyon çocuğun her biri birebir takip edilebiliyor. Bu şekilde test sistemi şu an için hiçbir uygulamada bulunmuyor.

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LGS VE YKS ADAYLARINA DA

Bu projede benimle birlikte 80 eğitimci, 4 yazılımcı görev aldı, 10 akademisyen de projenin danışma kurulunda. Platforma hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Şu an için test aşaması devam eden uygulamayı ekim ayında kullanıma açmayı hedefliyoruz. Platforma üyelik ücretli olacak ve buradan elde edilen gelirin önemli bir kısmı kız çocukları başta olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dönecek. Ayrıca bu çocuklara bursla beraber bir tablet ile bu uygulamayı da vereceğiz. Bunu yaparken de UNICEF gibi kurumların yanı sıra belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapmayı planlıyoruz. Platform şimdilik ilkokul 1’inci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm seviyelere uygun olacak. Sistem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına tamamen uygun bir şekilde hazırlanıyor. LGS ve YKS’ye hazırlık alanları da içinde yer alacak.”

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FİNLANDİYA TALİP OLDU

- Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz, “Geliştirdiğimiz platformda çocukların karşısına gelecek soru ve içeriklerin tamamı onların seviyesine uygun olacak. Ayrıca sistemde yapay zekânın 7 gün 24 saat boyunca sistemde aynı bir öğretmen gibi davrandığı bir alan var. Öğrenciler, platforma girdiklerinde karşılarına çıkan bir avatar ile istedikleri anda konuşabiliyor, ona soru sorabiliyor ve konu anlatımını dinleyebiliyor. Bu platformu, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Finlandiya’ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Oradaki yetkililerle de görüşme halindeyiz. Finlandiya’nın dünyada eğitim alanında bir numara olduğunu biliyoruz. Ancak bu süreç sona erdiğinde Türkiye, Finlandiya’ya eğitim platformu ihraç eden ülke konumunda olacak. Finlandiya’nın yanı sıra diğer Kuzey Avrupa ülkelerine de bu platformu ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.