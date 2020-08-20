Soli Özel’e 23 yıllık eşinden dava

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Soli Özel ile Sevil Özel’in 1984 yılında Amerika’da öğrenci oldukları dönemde tanıştığı, 1997’de de evlendiği ifade edildi. Soli Özel’in kendisini üç yıl önce evden kovduğunu, aylarca arayıp sormadığını ileri süren Sevil Özel, bu dönemde yüksek tansiyon ve kalp krizi endişesiyle hastaneye kaldırıldığını da vurguladı. Ayrıca eşinin e-mail’lerinde tesadüfen bazı kadınların isimlerini gördüğünü belirten Sevil Özel, Soli Özel’in kendisini aldattığını da iddia etti. Sevil Özel, eşinin, amacı Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olan bir derneğin kurucu üyesi olduğunu da hatırlatarak psikolojik ve ekonomik şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Yalnızlığa ve yokluğa mahkûm edildiğini ifade eden Sevil Özel, 2 milyon lira tazminat ve katılma alacağı ile aylık 15 bin lira nafaka talep etti. Mahkeme ara kararında dava sonuçlanıncaya kadar Sevil Özel’e aylık 3 bin lira tedbir nafakası bağlanmasına hükmetti.

İDDİALARI REDDEDİYORUM

İddiaların asılsız olduğunu belirten Soli Özel, Hürriyet’e yaptığı açıklamasında “Benim eşimle aramda boşanma davası var. Kendisi birtakım iddialarda bulunmuş. Ben iddiaların hepsini reddediyorum” dedi.