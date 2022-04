Şölen başladı: Seyirci 2 yıl sonra döndü

Haberin Devamı

Atçılığın mabedi konumundaki İstanbul Veliefendi Hipodromu ise dün 3’ü çim, 7’si sentetik olmak üzere 10 koşulu bir programla çim yarışlarına start verdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyirci yasağı kalkınca yarışseverler hipodroma akın etti.



‘SESSİZ TADI YOKTU’



4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı 1600 metrelik ilk koşuyu Barış Kurdu idaresindeki Tivoli adlı at kazandı. Uzun bir aradan sonra seyirci karşısında koşmasının heyecan verici olduğunu söyleyen jokey Barış Kurdu, “At camiamız için inşallah kazasız belasız güzel bir sezon olur. Açılış gününde ilk yarışı kazandığım için mutluyum. Pandemi döneminde sessiz sakin yapılan koşuların tadı yoktu” dedi. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen yarışlara seyirci de ilgi gösterdi. At yarışlarını çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen Emrah Gürçeşme, “Pandemiden dolayı yaklaşık 2 senedir at yarışı izlemiyorduk. Tekrar burada olmak güzel bir his.”

Emrah Gürçeşme “Burayı çok seviyoruz ve fırsat buldukça çocuklarımla geliyoruz” dedi.