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DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Söküm işlemi yapılan teknede yangın çıktı

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Söküm işlemi yapılan teknede yangın çıktı

Şile Limanı'nda demirli haldeki 20 metrelik teknenin söküm işlemi sırasında yangın çıktı. Yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şile Limanı'nda ısınma amacıyla yakılan ateş kontrolden çıkarak söküm işlemi yapılan tekneye sıçradı. Yaklaşık 20 metrelik teknede akşam saatlerinde yangın çıktı. Limanda çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri limanda güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Teknedeki yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Söküm işlemi yapılan teknede yangın çıktı

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