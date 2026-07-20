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Söktüğü su saati binayı su altında bıraktı! Vanayı kapatmaya çalışırken asansörde mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 12:54

Avcılar’da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada su saatini sökmeye çalışan vatandaş, ana vanayı kapatamayınca merdiven boşluğunu su bastı. Suyu kesmek için zemin kata inmek isteyen şahıs, sızan suların asansör sistemini bozması üzerine kabinde mahsur kalarak sırılsıklam oldu.

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Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecine giren ve büyük ölçüde tahliye edilen 6 katlı bir sitede meydana geldi. Sitede oturan A.D., taşınma işlemlerini tamamlamak için 5'inci kattaki evinin su saatini söküp İSKİ’ye teslim etmek istedi. A.D., ana vanayı kapattığını düşünerek saati söktü. Ancak borudan gelen su bir türlü kesilmedi. Binanın merdiven boşluğundan oluk oluk su akmaya başladı.

Söktüğü su saati binayı su altında bıraktı Vanayı kapatmaya çalışırken asansörde mahsur kaldı

VANAYI KAPATMAYA GİDERKEN ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Kısa sürede merdiven boşluğundan oluk oluk su akmaya başladı. Suyu kesmek amacıyla zemin kattaki ana vanaya ulaşmak için asansöre binen A.D., asansörün 2'nci kata geldiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Yukarı katlardan sızan suyun elektrik sistemine ulaşması sonucu asansörde arıza yaşandı ve durdu.

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Söktüğü su saati binayı su altında bıraktı Vanayı kapatmaya çalışırken asansörde mahsur kaldı

Kentsel dönüşüm nedeniyle binada kimse yaşamadığı için sesini çevreye duyuramayan A.D., asansör kabininde mahsur kaldı. Çaresiz adam, cep telefonunun zayıf sinyal vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Söktüğü su saati binayı su altında bıraktı Vanayı kapatmaya çalışırken asansörde mahsur kaldı

İTFAİYE SIRILSIKLAM HALDE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 4 bloktan oluşan siteyi kontrol eden ekipler, merdiven boşluğundan suların aktığı binayı tespit etti. Asansörün elektrik sisteminin devre dışı kaldığını belirleyen itfaiye erleri, kısa süreli bir çalışmayla asansör kapısını açtı.

Kabinin içine sızan sular nedeniyle sırılsıklam olan A.D., itfaiye ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Kendisini kurtaran görevlilere teşekkür eden A.D., Büyük ihtimalle akan su asansörün sigortasını attırdı ve mahsur kaldım dedi.

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Su Baskını

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