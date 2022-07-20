Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı

#Aydın#Söke#Yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Söke-Ağaçlı-Ovacık mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Söke Kaymakam vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Söke Ağaçlı Ovacık mevkiinde çıkan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz, Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Söke Belediyemizin iş makineleri gerek hava ve gerekse kara birlikleri marifetiyle yangın kontrol altına alındı. Alan jandarmamız tarafından boşaltıldı. Çok şükür can ve mal kaybımız yok” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Söke#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut